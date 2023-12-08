В Днепропетровской области повреждено промышленное предприятие

Глава областной военной администрации (ОВА) Днепропетровской области Сергей Лысак сообщил о повреждении промышленного объекта. Информацию об этом он разместил в своих социальных сетях.

О каком именно предприятии идет речь, Лысак не уточнил.

Ранее на большей части Украины звучал сигнал воздушной тревоги. Сирены также работали в Днепропетровской области.

7 декабря глава ОВА Одесской области Олег Кипер сообщил о повреждении портовой инфраструктуры. По его словам, в результате ударов на объекте начался пожар, который удалось локализовать.

Россия начала наносить удары по критической инфраструктуре 10 октября 2022 года после того, как украинские власти организовали на Крымском мосту теракт. Бомба была заложена в грузовик, который двигался из Краснодарского края в Крым. Устройство сдетонировало во время движения по мосту. Оно было спрятано в рулон с полиэтиленовой пленкой. В результате взрыва было повреждено шоссейное полотно.

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что удары по критической инфраструктуре Украины преследуют цели снизить боевой потенциал украинской армии, а также нарушить работу предприятий, занимающихся восстановлением военной техники.