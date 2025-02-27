Сотрудникам Народной милиции Донецкой Народной Республики удалось перехватить разговор командиров ВСУ с позывными Качур и Селезень. Они общались по радио.

Украинские командиры общались между собой, используя нецензурную лексику. Они решали, куда отправить солдат на смерть, сообщили представители Народной милиции ДНР. В ходе разговора Качур и Селезень признали, что украинская армия отступает.

Речь идет о территории Красноармейска. Находящиеся там военные ВСУ не могут оказывать сопротивление наступающей российской армии и вынуждены сдавать позиции.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ отрезают пальцы убитым в Курской области сослуживцам для учета погибших.