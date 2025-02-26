По информации, полученной от бойцов группировки «Север», которые прослушивали переговоры украинских военных, стало известно, что командование отдельной механизированной бригады ВСУ отдало приказ об ампутации пальцев и конечностей у погибших солдат в Курской области. Эти сведения были предоставлены РИА Новости.

Как сообщили российские бойцы, они не успевают вывозить тела погибших. Однако им необходимо зафиксировать останки, чтобы впоследствии отправить биоматериал родственникам для проведения анализа ДНК.

«Из радиоперехватов стало известно, что командиры 47-й ОМБР (отдельной механизированной бригады. — Прим. ред.) ВСУ ставят задачу своим подчиненным собирать биоматериал, то есть отрезать пальцы и другие конечности у убитых (украинских. — Прим. ред.) военнослужащих», — рассказали бойцы агентству.

Как уточнили собеседники агентства, боевики ВСУ не успевают эвакуировать тела и, сбегая, попросту бросают трупы своих так называемых побратимов на поле боя.

«Данный факт говорит о том, что противник намеревается не забирать тела, а делать оперативную перегруппировку все дальше в глубину Сумской области», — добавили военнослужащие.

Ранее сообщалось, что российские бойцы вынуждены вывозить «двухсотых» ВСУ из курского Свердликово.