В ДНР подтвердили контроль ВС РФ над Клещеевкой

Советник врио главы ДНР Ян Гагин заявил, что село Клещеевка, расположенное под Артемовском, находится под контролем российской армии. Это он подтвердил в эфире телеканала «Россия 24».

Он напомнил, что информация о контроле села ВСУ, является ложной. По его словам, такие данные – результат работы ЦИПСО. Слова Гагина приводят РИА Новости.

«Как раз ситуация вокруг Артемовска таким образом и выглядит. То есть там населенные пункты в «серой» зоне переходят из рук в руки по нескольку раз буквально за сутки. Это случается как раз из-за того, что мы допускаем противника на какой-то рубеж для того, чтобы просто размотать его артиллерией. Это нормально», – сказал Гагин.

В начале июля военкор ВГТРК Александр Сладков в своих соцсетях написал, что ВС РФ покинули Клещеевку. Тогда он заявил, что российские военные отошли от этого населенного пункта из-за нехватки боеприпасов. Позже Сладков опроверг свою же информацию, заявив, что Клещеевка находится под контролем ВС РФ.

20 мая 2023 года Министерство обороны России объявило о полном освобождении Артемовска (в украинской версии – Бахмута). Вместе с российскими военными в освобождении города участвовали бойцы ЧВК «Вагнер».

Город расположен в северной части ДНР. Он является важным транспортным узлом для снабжения ВСУ. Боестолкновения за Артемовск начались 1 августа 2022 года.