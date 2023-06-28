В эфире телеканала « Россия 1 » советник врио главы ДНР Ян Гагин высказал мнение, что четырех месяцев недостаточно для полноценной подготовки пилотов из Украины для работы с западными истребителями F-16. Минимальное время, которое необходимо потратить на обучение, - это 8 месяцев. Спешка украинских властей получить истребители и так быстро начать работать на них приведет к негативным последствиям.

Ян Гагин также отметил, что ситуация может повториться, как было ранее с танками Leopard. Танкисты не прошли полный курс обучения. В итоге машины были быстро разбиты российскими военными.

В свою очередь Андрей Ермак, глава офиса президента Украины, призвал западных партнеров передать истребители до конца текущего года. Все союзники готовы выделить необходимое количество истребителей, отметил Ермак. Уже осенью они могут принимать активное участие в зоне СВО.