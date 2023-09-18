В ДНР сообщили о гибели российского командира бригады

Замглавы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о том, что накануне погиб командир 31-й Ульяновской десантно-штурмовой бригады Андрей Кондрашкин. Соответствующую информацию он опубликовал в своих социальных сетях .

Никакой подробной информации о гибели полковника Ходаковский в посте не раскрыл. Он только рассказал, что они с Кондрашкиным ранее встречались, сразу после того, как российские ВС захватили территорию Мариуполя. Ходаковский сообщил, что они с погибшим «воевали рука об руку», и благодаря этому, смогли подружиться.

После этого он выразил соболезнования родным и товарищам погибшего.

Ранее поступала информация о гибели генерала-майора Сергея Горячева. Сообщалось, что он погиб в результате вражеской атаки с применением ракет. Как рассказал военкор Юрий Котенок, в день, когда погиб Горячев, велись тяжелые бои по всей линии фронта на протяжении всего дня.