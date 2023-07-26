В доме украинской журналистки Соколовской прошли обыски

Ранее в отношении Соколовской Следком РФ завел уголовное дело о распространении ложной информации о ВС РФ.

По данным источника, Соколовская арендовала квартиру в Москве, куда пришли сотрудники правоохранительных органов. Отмечается, что журналистка «поспешно» покинула эту квартиру в начале июля.

По данным следствия, в период с марта по май 2022 года Соколовская в своих соцсетях публиковала ложь о действиях российской армии в зоне проведения спецоперации. Журналистка обвиняла ВС РФ в преступлениях против мирного населения Украины. На данный момент следствие формирует доказательную базу.

Соколовская известна российским телезрителям по своим выступления в эфире федерального телевидения, в частности, в ток-шоу «Время покажет». Она неоднократно делала громкие заявления в отношении России и даже обвинила российские спецслужбы в организации поджога Дома профсоюзов в Одессе в 2014 году.

Телезрители неоднократно жаловались на Соколовскую, которая всегда придерживалась украинской позиции.

Соколовская была главным редактором и учредительницей портала «Известия в Украине», куда входят сайты «Известия в Украине», «Извсетия-Израиль» и «ЛедиИзвестия».