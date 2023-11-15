В Дубае запретили концерты Моргенштерна*

По его данным, власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) внесли артиста в «черный список», во-первых, из-за статуса иностранного агента в РФ, во-вторых, из-за регулярных нарушений законов страны. Такое решение, отмечает источник, было принято после недавнего интервью Моргенштерна* с Ксенией Собчак, которое вышло на ее YouTube-канале. В нем рэпер похвастался тем, как обходит арабские запреты.

10 ноября в дубайском клубе Billionaire должно было пройти выступление артиста, однако оно сорвалось за несколько часов до начала. По информации Mash, руководителям площадки позвонили из службы безопасности Дубая и объявили о запрете проводить такой концерт. Сам Моргенштерн* объяснил отмену выступление простудой – в соцсетях он выложил фотографию с градусником и температурой 40,3.

Как отмечает источник, рэпер теперь может проводить частные концерты в ОАЭ. Продавать билеты и анонсировать свои выступления ему нельзя.

Ранее мы сообщали, что Морегнштерн* в интервью Собчак высказался о возможности выступить в зоне проведения специальной военной операции.

Министерство юстиции РФ внесло Моргенштерна* в список иноагентов в мае 2022 года. В 2021 году у него возникли проблемы с законом из-за наркотиков, после чего он покинул Россию. Как отметили в Минюсте, артист получал финансирование из-за рубежа и вел политическую деятельность.

*Минюстом РФ признан иностранным агентом