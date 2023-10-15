В двух областях Украины звучит воздушная тревога

Сирены на данный момент звучат в Полтавской и Николаевской областях. Также «красная зона» затронула часть Херсонской области, контролируемой ВСУ.

Телеканал «Общественное» также сообщил о взрывах, которые были слышны в подконтрольном Киеву городе Запорожье после объявленной воздушной тревоги. Накануне сирены звучали в Харьковской, Днепропетровской областях, а также в районах Запорожской области и ДНР, которые контролируются киевским режимом.

Воздушная тревога ежедневно звучит в разных регионах Украины. Также регулярно сообщается о взрывах в них. Россия продолжает наносить удары по критической инфраструктуре соседнего государства в ответ на террористические действия на территории РФ.

Как заявлял министр обороны России Сергей Шойгу, цель таких ударов – ослабление военного потенциала Украины. Спецоперация РФ на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Официальные лица РФ, в том числе глава государства Владимир Путин, заявляли, что она будет длиться до тех пор, пока все цели не будут достигнуты.