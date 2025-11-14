«В его теле нет ни одной хорошей клетки»: демократы обнародовали переписку Эпштейна с критикой Трампа

Джеффри Эпштейн в личной переписке 2017 года охарактеризовал Дональда Трампа как опасного человека, заявив, что в нем «нет ни одной хорошей клетки». Письмо обнародовала Демократическая партия США. Об этом сообщает ТАСС.

Американские демократы обнародовали фрагмент электронной переписки Джеффри Эпштейна, добавляя новый штрих к сложным отношениям финансиста с политической элитой. В письме 2017 года, адресованном бывшему министру финансов Ларри Саммерсу, Эпштейн дал уничижительную характеристику тогдашнему президенту Дональду Трампу.

Финансист, обвиненный в создании преступной сети с участием несовершеннолетних, заявлял, что Трамп кардинально отличается от всех «плохих людей», которых он встречал. По его словам, Трамп настолько плох, что являлся опасным человеком.

