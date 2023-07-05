В Екатеринбурге у сотрудников маркетплейса выявили менингококк

Роспотребнадзор обнаружил менингококковую инфекцию у сотрудников распределительного центра Ozon, который располагается в Екатеринбурге. Об этом сообщили в управлении ведомства по Свердловской области.

По данным Роспотребнадзора, специалисты ведомства организовали комплекс санитарно- противоэпидемических мероприятий в связи со сложившейся ситуацией. Сотрудников распределительного центра начали вакцинировать. Прививки получили больше 60 человек.

Также специалисты Роспотребнадзора поручили провести и усилить дезинфекцию помещений, а также провести медосмотр и лабораторное обследование сотрудников, которые контактировали с зараженными.

Роспотребнадзор призвал не бояться заражения менингококковой инфекцией от посылок, которые были на распределительном центре маркетплейса.

По состоянию на 5 июля зафиксировано всего семь случаев заболеванием менингококком.

Менингококковая инфекция – это острое инфекционное заболевание, которое вызывают бактерии Neisseria meningitidis. Заболевание передается воздушно-капельным путем. К симптомам менингококка относятся интоксикация, озноб, боли в пояснице, суставах, мышцах, головная боль, резкая слабость, а также повышение температуры.