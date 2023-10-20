В Эквадоре проводят акцию в поддержку Палестины

В Эквадоре у здания посольства Израиля проходит акция в поддержку Палестины, сообщают РИА Новости .

По данным издания, в ней принимают участие представители примерно 80 общественных организаций. Протестующие выступили с критикой действий Израиля в отношении палестинского государства.

Один из протестующих – представитель одной из ассоциаций солидарности с Палестиной Эдуардо Менесес, который заявил, что призывает власти Эквадора предоставить гуманитарную поддержку палестинцам, оказавшимся в секторе Газа.

«Мы просим, чтобы правительство Эквадора взяло на себя ответственность и потребовало предоставление гуманитарной помощи населению сектора Газа, которое в данный момент не только уничтожается, но и находится без еды, воды, самых необходимых вещей», – сказал Мендес.

Он также представил журналистам манифест, который закрепляет проведение протестных акций каждый четверг у здания дипломатической миссии Израиля в Кито. Документ должен собрать миллион подписей.

Ночью 20 октября в результате бомбардировок сектора Газа со стороны Израиля в регионе была разрушена греческая православная церковь Святого Порфирия. Люди, находившиеся внутри здания, получили ранения.

Ранее Россия подготовила резолюцию по конфликту в секторе Газа, которая содержала пункты об организации гуманитарной помощи и о прекращении огня в регионе, однако ООН отклонила ее. Пять стран поддержали предложение, четыре отвергли, еще шесть воздержались от голосования (среди них – Эквадор). Почему так получилось и какое будущее ждет Ближний Восток — в материале «Подмосковье сегодня».