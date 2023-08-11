В Эквадоре возбудили дело после убийства кандидата в президенты

Генеральная прокуратура Эквадора что возбудила уголовное дело после убийства кандидата в президенты страны Фернандо Вильявисенсьо. Об этом ведомство сообщило в пятницу, 11 августа, в социальных сетях.

Дело возбуждено против шести человек, подозреваемых в убийстве политика.

«Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении шестерых человек по факту убийства кандидата в президенты», – следует из сообщения генпрокуратуры страны.

Вильявисенсьо было 59 лет. Он представлял партию «Строй» (Construye). Убийство политика произошло после предвыборного митинга в столице Эквадора – Кито. В голову Вильявисенсьо было выпущено три пули. Всего стрелявший ранил девять человек.

СМИ сообщили, что после инцидента полиция задержала шесть человек. Также появилась информация, что Вильявисенсьо получал угрозы в свой адрес.

10 августа в интернете появился видеоролик, на котором, предположительно, представители крупной эквадорской банды Los Lobos, сообщают о своей виновности в убийстве Вильявисенсьо. На видео люди, одетые в черную одежду и держащие оружие, заявили о своей причастности к покушению. Бандиты заявили, что такие меры будут предприняты в отношении «всех коррупционеров», которые дают обещания и не выполняют их.

Выборы президента в Эквадоре пройдут 20 августа. На данный момент эту должность занимает 67-летний Гильермо Лассо.