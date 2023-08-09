В Энергодаре перехватили дрон со взрывчаткой, летевший в направлении Запорожской АЭС

Российские военные перехватили в Энергодаре украинский ударный беспилотник, летевший в сторону Запорожской АЭС, сообщили РИА Новости со ссылкой на силовые структуры.

«Умелыми действиями наших сотрудников аппарат был перехвачен и посажен. При осмотре выяснилось, что данный БПЛА был ударным», – сообщил собеседник агентства.

По предварительной информации, целью дрона была территория атомной электростанции.

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра в городе Энергодар, который находится под контролем ВС РФ. Станцией руководит госкорпорация «Росатом».

На АЭС с сентября 2022 года работают специалисты Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ), которые следят за обеспечением безопасности на объекте. Станцию также посещал генеральный директор агентства Рафаэль Гросси, который призывал создать вокруг нее демилитаризованную зону с целью недопущения катастрофы.

4 августа Гросси сообщил, что эксперты МАГАТЭ на обнаружили на Запорожской АЭС мины на крыше реакторных зданий. Ранее сообщалось о том, что между внутренними и внешними ограждениями по периметру станции обнаружены противопехотные мины. Данные боеприпасы не несут угрозы ядерной безопасности, а у сотрудников АЭС нет к ним доступа.