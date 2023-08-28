В Энергодаре упали два украинских беспилотника

Два украинских беспилотника упали в Энергодаре, сообщил в понедельник, 28 августа, администрация города в соцсетях.

По ее данным, БПЛА упали по двум адресам. Точной информации о жертвах и пострадавших пока нет.

«Ориентировочно в 9.20 зафиксировано одно попадание дрона в клумбу на площади возле военно-гражданской администрации города на ул. Курчатова. Предварительно, разрушений и жертв нет. Второе попадание дрона возле жилого дома по ул. Курчатова произошло около 9.45. Информация о жертвах и разрушениях уточняется», – говорится в сообщении администрации Энергодара.

Город располагается в Запорожской области и контролируется российскими военными. В Энергодаре находится Запорожская атомная электростанция, являющаяся крупнейшей АЭС в Европе и девятой по масштабу в мире.

В начале августа РИА Новости со ссылкой на российские силовые структуры сообщило о перехвате вблизи Запорожской станции украинского ударного беспилотника. Дрон посадили. Разрушений не было.

Ранее генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призвал сделать вокруг Запорожской АЭС демилитаризованную зону.

ВСУ активно используют беспилотники для попыток атаковать российские территории и объекты. 28 августа мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об уничтожении беспилотника в Люберцах, который летел в направлении Москвы.