В Эр-Рияде завершилась первая сессия переговоров делегаций РФ и США

Первая сессия переговоров между Россией и США, проходящая в Эр-Рияде, завершилась, после чего участники направились к рабочему обеду, информирует Министерство иностранных дел России, передает РИА Новости. Встреча проходит в одном из дворцов королевской семьи Саудовской Аравии — Дирия, в комплексе Альбасатин.

Российскую делегацию возглавляют министр иностранных дел Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков, а от США присутствуют госсекретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майк Уолтц и специальный посланник по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф.

Мария Захарова, официальный представитель МИД России, разместила в своем телеграм-канале фотографии с беседы Лаврова и Ушакова с госсекретарем Рубио.

Согласно предыдущим сообщениям, сторонам предстоит обсудить восстановление отношений между Москвой и Вашингтоном, подготовку к саммиту лидеров двух стран и возможные переговоры по украинскому урегулированию.

Также стало известно, что президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп покинули свои официальные резиденции в день переговоров, поскольку у них запланированы поездки в своих странах.

Путин проведет видеоконференцию в Санкт-Петербурге, обсуждая результаты диспансеризации в России в 2024 году, а Трамп отправится во Флориду в свою резиденцию Мар-а-Лаго для подписания новых исполнительных указов. В этот же день в США ожидается совместное интервью Трампа и Илона Маска на Fox News.

Ранее в Кремле заявили о готовности Путина к диалогу с Зеленским с учетом его легитимности.