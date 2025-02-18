В Кремле заявили о готовности к диалогу с Зеленским с учетом его легитимности

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин несколько раз выражал готовность вести диалог с Владимиром Зеленским, если возникнет такая необходимость, передает РИА Новости.

Песков отметил, что юридическое оформление любых соглашений требует тщательного обсуждения, учитывая реалии, которые ставят под сомнение легитимность Зеленского как президента.

Кроме того, Песков добавил, что на данный момент нет четкого понимания относительно возможных сроков встречи между президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что Путину показали кадры с кривляниями и странным поведением Зеленского на саммите в Париже.