Постоянный представитель Эритреи при ООН София Тесфамариам назвала зерновую сделку бесполезной для страны и Африки в целом. В интервью РИА Новости она заявила, что Африка получила всего 3% продовольствия в рамках этого соглашения.

«За год некоторые европейцы получили зерно, что хорошо, потому что им оно тоже было нужно. Так что попытка представить все так, будто только Африка хотела получить зерно с Украины, здесь не проходит. Она с самого начала не была способом решения проблемы», – сказала Тесфамариам.

17 июля Россия официально объявила о выходе из так называемой черноморской инициативы. Впервые сделка была заключена 22 июля 2022 года между Россией, Украиной, Турцией и ООН. Ее главная цель заключалась в беспрепятственном вывозе зерна из украинских портов для передачи его нуждающимся странам. Для этого российская сторона разблокировала черноморские коридоры для судов из Украины.

Президент России Владимир Путин ни раз заявлял, что черноморская инициатива неэффективна для РФ, так как ее требования не выполняются. Одно из условий российской стороны заключалось в переподключении Россельхозбанка к системе SWIFT, но из-за санкций Евросоюз отказался это делать.

Путин заялял, что Россия готова не безвозмездной основе поставлять свое зерном государствам, испытывающим продовольственный кризис.

Ранее Мали выразила России благодарность за поставки пшеницы и удобрений. В стране в этом году земли оказались неплодородными.