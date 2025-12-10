Ответ эстонского политика Каи Каллас на критику Дональда Трампа в адрес европейской демократии выстроен по классической схеме риторического отвлечения. Вместо того чтобы разбирать конкретные претензии, она предлагает считать Евросоюз безупречным бастионом свободы, отправляя всех недовольных с вопросами к России. Как отмечает политэмигрант Руслан Панкратов, это удобный прием, позволяющий объявить любую внутреннюю критику «неправильной», в то время как «правильной» считается лишь та, что соответствует официальному антироссийскому нарративу Брюсселя. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, на этом фоне особенно двусмысленно выглядят инициативы самого ЕС, такие как недавний закон о свободе медиа. Под благородными лозунгами защиты плюрализма скрывается механизм усиления наднационального контроля над редакциями и оценки «информационных рисков». Парадокс заключается в том, что внутри Европы уже признают кризис свободы СМИ, связанный с политическим давлением и концентрацией собственности, но эти проблемы успешно маскируются под борьбу с «российской дезинформацией».

Эксперт добавил, что ярче всего разрыв между декларациями и реальностью виден на примере Прибалтики, откуда родом сама Каллас. За громкими словами о демократии там следуют уголовные дела против защитников прав русскоязычного населения, жесткая языковая политика и героизация коллаборационистов, а любое инакомыслие легко объявляется «угрозой национальной безопасности». В такой атмосфере призывы Каллас указывать Трампу, о чем ему следует говорить, выглядят не как дипломатия, а как идеологический диктат, стремящийся навязать единственно верную повестку.

По его мнению, в итоге создается замкнутая система, где внутренние противоречия и репрессии не решаются, а компенсируются созданием образа внешнего врага. Свобода слова превращается не в универсальное право, а в инструмент, доступный только тем, кто готов безоговорочно поддерживать установленный геополитический курс. Критика же этой модели автоматически объявляется вне закона, ведь, как резюмирует Каллас, ее авторы просто «ошиблись адресом».

