В ЕС осудили акцию с сожжением Корана в Швеции

Европейский союз осудил акцию протеста с сожжением Корана, которая прошла в Стокгольме перед представительством Ирака. В ЕС призвали остановить эскалацию ситуации. Соответствующие заявления опубликованы Европейской службой связей в субботу, 1 июля.

В сообщении отмечается, что ЕС также внимательно отслеживает ситуацию в столице Ирака – Багдаде, где тысячи протестующих вышли к посольству Швеции, чтобы выразить протест в связи с сожжением Корана.

«ЕС присоединяется к министру иностранных дел Швеции в самом решительном осуждении сожжения Корана в Швеции. Этот акт никоим образом не отображает мнения Европейского союза… Сейчас время выступить вместе в поддержку взаимопонимания и уважения, и чтобы избежать любой дальнейшей эскалации», – говорится в сообщении Европейской службы связей.

28 июня беженец из Ирака сжег Коран напротив дипломатического представительства в Стокгольме. За акцией протеста наблюдали прохожие, а сотрудники полиции никак не отреагировали на действия мужчины.

Накануне правительство Швеции выпустило распоряжение, которое ограничивает действия сотрудников правоохранительных органов при проведении акций протеста с сожжением священной книги мусульман.

Инцидент осудили Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Египет, Саудовская Аравия и Иран.

Прошедшая акция с сожжением Корана в Стокгольме – не первая. В январе представитель ультраправой партии Швеции также сжег священную книгу у посольства Турции.