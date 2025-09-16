В ЕС стали рассматривать санкции против Грузии и приостановку безвизового режима

В Еврокомиссии стали разрабатывать возможность введения санкций в отношении Грузии, а также приостановку действия безвизового режима с этой страной. Такое заявление сделала Анита Хиппер, представитель руководства Евросоюза. Ее слова привел ТАСС.

Хиппер во время брифинга сообщила, что в Еврокомиссии уже велись обсуждения, какие именно меры стоит принять в отношении правительства Грузии.

«Рассматривались варианты, от санкций до приостановки безвизового режима и других мер. В то же время, как уже говорилось, мы полностью понизили уровень наших политических контактов», — указала она.

Хиппер добавила, что Европа уже полностью прекратила финансовую поддержку грузинского правительства, а также усилила оказание помощи в адрес гражданского общества.

Ранее сообщалось, что грузинские правоохранительные органы выдвинули обвинения в адрес Службы безопасности Украины из-за организации провоза взрывчатых веществ на территорию Тбилиси для совершения диверсии. В материалах проводимого расследования фигурирует информация о том, что конечной целью планируемого взрыва был жилой дом в Тбилиси.