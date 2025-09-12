Грузия обвинила Украину в организации взрыва на территории страны

Грузинские правоохранительные органы выдвинули обвинения в адрес Службы безопасности Украины (СБУ) из-за организации провоза взрывчатых веществ на территорию Тбилиси для совершения диверсии, сообщил «Первый канал грузинского телевидения».

Представитель Службы безопасности Грузии заявил, что взрывчатку украинским диверсантам передали сотрудники СБУ. Эти сведения, по его словам, подтверждаются показаниями одного из задержанных по данному делу.

В материалах проводимого расследования фигурирует информация о том, что конечной целью планируемого взрыва был жилой дом в Тбилиси.

11 стало известно о задержании на территории Грузии двух граждан Украины. При досмотре их автомобиля правоохранители обнаружили и изъяли 2,4 кг гексогена. В настоящее время по факту произошедшего проводится расследование.

Ранее сообщалось, что в подмосковном Климовске задержали россиянина за финансирование ВСУ.