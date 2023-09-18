В ЕС удивились жалобой Киева в ВТО из-за ситуации с украинским зерном

Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский дал комментарий касаемо подачи Украины жалобы во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии на фоне запрета этих стран на импорт украинских продовольствий. Комиссар отметил, что остался удивлен способом украинского правительства решить эту ситуацию. Его слова передает издание РИА Новости .

По словам Войцеховского, теперь специальным службам в Еврокомиссии предстоит обозначить свою позицию в этом вопросе. Сам комиссар обозначил, что не хочет предвосхищать эту позицию и сообщил о своем удивлении.

Он также указал на то, что государства, на которые жалуется Киев, помогали ему вывозить зерно с украинской территории. Войцеховский поделился мнением, что сперва стоило обсудить данную ситуацию и найти мирное решение, а не судиться.