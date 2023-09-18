В ЕС удивились жалобой Киева в ВТО из-за ситуации с украинским зерном
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Еврокомиссар по сельскому хозяйству Януш Войцеховский дал комментарий касаемо подачи Украины жалобы во Всемирную торговую организацию против Польши, Венгрии и Словакии на фоне запрета этих стран на импорт украинских продовольствий. Комиссар отметил, что остался удивлен способом украинского правительства решить эту ситуацию. Его слова передает издание РИА Новости.
По словам Войцеховского, теперь специальным службам в Еврокомиссии предстоит обозначить свою позицию в этом вопросе. Сам комиссар обозначил, что не хочет предвосхищать эту позицию и сообщил о своем удивлении.
Он также указал на то, что государства, на которые жалуется Киев, помогали ему вывозить зерно с украинской территории. Войцеховский поделился мнением, что сперва стоило обсудить данную ситуацию и найти мирное решение, а не судиться.