В Эстонии детей выгнали с парада из-за отказа носить желто-голубые ленточки

Членов эстонской молодежной организации «Молодые орлы» не допустили к участию в параде в Нарве из-за отказа надевать ленточки в цветах украинского флага.

Об этом сообщило издание Postimees со ссылкой на представителя молодежного движения. Произошедшее подтвердил и представитель «Орлов» Ричард Лемендик, который отметил, что приказ надевать такие ленты был отдан свыше.

По словам Лемендика, движение «Молодые орлы» (Noored Kotkad) является подразделением более крупной организации в Эстонии, которое представляет собой военизированное формирование под названием «Кайтселийт».

Как отметил Лемендик, целью молодежной движения является формирование любви к родине. Другими словами — патриотическое воспитание юных граждан.

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