В Эстонии оппозиция будет добиваться отставки премьера Каллас

По его словам, фракция уже начала переговоры с представителями других партий в парламенте.

Кая Каллас угодила в скандал из-за своего мужа. Выяснилось, что транспортная компания ее супруга Stark Logistics осуществляла перевозки в Россию.

Каллас попыталась объяснить это тем, что Stark Logistics помогала ликвидировать эстонский бизнес в России.

Ее объяснения сочли недостаточно убедительными. Кийк заявил, что Каллас не имеет морального права возглавлять правительство.