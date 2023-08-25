В Эстонии оппозиция будет добиваться отставки премьера Каллас
Фото: [ЕРА]
Парламентская фракция Центристской партии Эстонии инициирует вынесение вотума недоверия премьер-министру Кае Каллас, сообщил глава фракции Танель Кийк.
По его словам, фракция уже начала переговоры с представителями других партий в парламенте.
Кая Каллас угодила в скандал из-за своего мужа. Выяснилось, что транспортная компания ее супруга Stark Logistics осуществляла перевозки в Россию.
Каллас попыталась объяснить это тем, что Stark Logistics помогала ликвидировать эстонский бизнес в России.
Ее объяснения сочли недостаточно убедительными. Кийк заявил, что Каллас не имеет морального права возглавлять правительство.