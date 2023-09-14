В Эстонии призвали конфисковать автомобили с российскими номерами

Министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс заявила, что автомобили, находящиеся на территории страны и имеющие регистрацию в России, должны быть конфискованы. Об этом он сообщил на пресс-конференции в четверг, 14 сентября.

Ляэнеметс добавил, что другим вариантом является перерегистрация автомобиля. Его слова приводит агентство ERR.

«Моя точка зрения такова, что санкции должны быть выполнены, и эти автомобили (с номерами РФ – ред.) необходимо будет конфисковать, мы должны к этому прийти. У меня вообще возникает вопрос: почему в Эстонии ездят машины с российскими номерами, почему у кого-то они есть?», – сказал Ляэнеметс.

8 сентября Европейская комиссия подтвердила запрет в отношении граждан РФ, связанный с санкционной политикой ЕС. В опубликованном пояснении сообщалось, что въезд россиян на территорию государств союза будет иметь некоторые ограничения. Так, например, гражданам России нельзя провозить личные вещи – такие, например, как мобильный телефон, изделия из кожи и меха, ювелирные украшения. Также нельзя въезжать на территорию Евросоюза на автомобильном транспорте с российскими номерами. Это также будет считаться нарушением санкционного законодательства.

С начала спецоперации РФ на Украине российского-эстонские отношения заметно испортились. В Эстонии фиксируются случаи русофобии, а официальные лица государства высказываются против власти РФ и ее действий.