В Эстонии разрешат однополые браки

Рийгикогу – парламент Эстонии, принял законопроект, который разрешает однополые браки в стране, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. Закон вступит в силу 1 января 2024 года.

Вступать в такие отношения могут женщины с женщинами и мужчины с мужчинами.

Кроме того, однополым парам будет разрешено усыновлять детей. Отмечается, что данный шаг служит сохранению принципу, по которому права и обязанности на несовершеннолетнего принадлежат в первую очередь его фактическим родителям.

Министерство социальных дел Эстонии, в мае направляя законопроект на межведомственное согласование, отметило, что поправки будут вносить изменения в закон о семье.

На данный момент однополые браки разрешены в нескольких странах. Например, узаконить однополые отношения можно в Нидерландах, США, Бельгии, Испании, Канаде, ЮАР, Норвегии, Швеции.

Эстония стала первой страной постсоветского пространства, которая решила легализовать однополые браки.