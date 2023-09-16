В Эстонии требуют отставки премьер-министра Каллас

По мнению членов Совета уполномоченных оппозиционной Консервативной народной партии Эстонии, премьер-министр Кая Каллас нанесла репутации страны большой международный ущерб и обязана уйти в отставку после скандала с ее мужем, который вел бизнес с нашей страной. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на эстонские СМИ.

Отмечается, что аналогичного мнения придерживаются и граждане Эстонии, опрос которых показал, что две трети жителей страны против Каллас.

Ранее сообщалось, что транспортная компания Stark Logistics, одним из акционеров которой является муж Каи Каллас Арво Халлик, продолжает перевозки грузов в нашу страну.