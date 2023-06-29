В Эстонии заявили, что Евросоюз не должен платить за восстановление Украины

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас высказала свою позицию относительно финансирования восстановления Украины после конфликта, заявив, что налогоплательщики Евросоюза не должны нести финансовую ответственность за данный процесс.

Об этом пишет ТАСС. Вместо этого, по мнению Каллас, ЕС должен рассмотреть возможность использования замороженных российских активов для поддержки украинской экономики.

В свете развития конфликта на Украине, премьер-министр Эстонии выступила с предложением о поиске альтернативных источников финансирования восстановления страны. Она считает, что использование замороженных российских активов может стать одним из вариантов, которые помогут облегчить бремя налогоплательщиков в Евросоюзе.

Каллас подчеркнула важность солидарности внутри ЕС и отметила, что поддержка Украины является общей задачей для всех государств-членов. Однако она призвала искать эффективные и справедливые способы финансирования восстановительных усилий, чтобы обеспечить необходимое распределение ответственности и минимизировать финансовое бремя для европейских налогоплательщиков.

Пока неясно, каким образом будет осуществляться использование замороженных российских активов для финансирования восстановления Украины. Однако заявление премьер-министра Эстонии может способствовать дальнейшему обсуждению этого вопроса на уровне Евросоюза.