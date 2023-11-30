В Еврокомиссии не стали комментировать инцидент с самолетом делегации РФ на ОБСЕ

В Европейской комиссии не прокомментировали инцидент с самолетом делегации РФ, направлявшийся на министерскую встречу Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Северную Македонию, сообщили РИА Новости .

В ночь на четверг, 30 ноября, борт, на котором находился министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прибыл в Северную Македонию через Грецию. Изначально самолет с российской делегацией должен был лететь через Болгарию, которая ранее выдала на это разрешение, а позже – отказалась впускать судно в свое воздушное пространство. Как позже пояснили представители делегации РФ, запрет был вызван санкциями Софии против официального представителя МИДа РФ Марии Захаровой.

Как отмечают РИА Новости, в ответ на запрос агентства о пояснении применения санкций Европейского союза (ЕС) в отношении беспосадочного пролета лиц, включенных в санкционные списки, представители ЕК напомнили о заявлении официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано, которое он сделал в начале недели.

В нем он напомнил позицию ЕС о том, что участие фигурантов санкций в многонациональных мероприятиях на территории государств-членов ЕС полностью допустимо и не является нарушением установленных ограничений.

Сессия Совета глав МИД ОБСЕ, которая объединяет 57 стран, проводится с 30 ноября по 1 декабря. Участники обсуждают вопросы безопасности на континенте в контексте продолжающегося конфликта в Украине, а также рассматривают вопрос о будущем председателе организации.