В Еврокомиссии ответили Орбану на слова о переговорах с Киевом о членстве

Представитель Европейской комиссии (ЕК) Ана Пизонеро прокомментировала заявление премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что предложение организации начать переговоры с Украиной о членстве в Евросоюзе (ЕС) в декабре, является необоснованным.

Пизонеро высказалась на пресс-конференции в Брюсселе в понедельник, 4 декабря. Ее слова приводит агентство ТАСС.

«Мы не считаем, что наше предложение необоснованное. Наоборот, мы считаем, что Украина проделала впечатляющую работу», – сказала Пизонеро.

Она добавила, что ЕК выполнила свою задачу, рекомендовав начать переговоры с Киевом по членству. По словам Пизонеро, остальные шаги по этому вопросу должны сделать страны, входящие в Евросоюз.

28 февраля 2022 года Украина официально подала заявку на членство в ЕС. 1 марта 2022 года Европарламент рекомендовал предоставить Украине статус страны-кандидата на вступление в ЕС.

В марте 2022 года заявку на членство в ЕС также подали Грузия и Молдавия. На данный момент молдавское государство является кандидатом на вступление в союз. Кроме того, кандидатами также стали Северная Македония, Албания, Сербия, Турция, Черногория, Украина, Босния и Герцеговина.