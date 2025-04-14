В Еврокомиссии пригрозили последствиями решившим поехать в Москву на парад Победы

Всех представителей правительств из стран Евросоюза, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве, будут ожидать серьезные последствия. Такое заявление сделала глава евродипломатии Кая Каллас. Ее слова привел ТАСС.

Дипломат сообщила, что в Брюсселе требует от всех государств ЕС не принимать никакого участия в праздновании Дня Победы, которое будет проходить в Москве.

«Многие министры сказали, что ЕС воспринимает всерьез поездки в Москву на празднование 9 Мая, они будут иметь последствия. Мы четко дали им это понять», — указала она.

Каллас добавила, что Брюссель рекомендует совершать как можно больше визитов на Украину. При этом лучше всего будет, если поездки станут сопровождаться оказанием помощи Киеву.

Ранее Каллас сообщила, что в ЕС уже смогли собрать две трети снарядов, которые были обещаны ВСУ в качестве помощи. По плану, европейские страны должны предоставить украинским войскам 2 млн единиц боеприпасов.