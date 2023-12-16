В своем посте он заявил, что Соединенные Штаты и Евросоюз не хотели прекращения украинского конфликта, в то время, как генсек НАТО хвастался тем фактом, что они спровоцировали его начало. По словам депутата, ЕС потратил миллиарды долларов на провокацию столкновения России и Украины, но по итогу это лишь привело к разрушению второй.

В том же посте он задался вопросом, для чего это было нужно. По предположению депутата, это было сделано для удовлетворения геополитических интересов Соединенных Штатов, что по мнению Уоллеса является безумием.

Недавно Уоллес отмечал, что коллективный Запад вложил в данный конфликт огромные деньги и заманил Украину в «колониальную ловушку».