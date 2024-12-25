Украина должна уступить России территории, на которых проживает русскоговорящее население, чтобы завершить вооруженный конфликт, заявил в разговоре с «Известиями» депутат Европарламента (ЕП) от Болгарии Петар Волгин.

Еще одно условие, необходимое для завершения спецоперации, — это отказ Украины от членства в НАТО. Именно такой итог был бы логичным окончанием конфликта между Москвой и Киевом, считает Волгин.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал предположение, что конфликт между Россией и Украиной завершится в 2025 году. Он считает, что это произойдет либо путем мирных переговоров, либо в результате уничтожения одной из стран-участниц.

Ранее политолог Бондаренко заявил, что переговоры по Украине пройдут в три этапа.