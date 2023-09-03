Санкции против России больше навредили жителям Европы. Соответствующее заявление сделал депутат Европарламента Мик Уоллес в своих социальных сетях .

В своем посте он призвал Евросоюз очнуться и признать, что санкции, введенные против России, навредили больше жителям Европы, чем россиянам.

Санкции в отношении России навредили гражданам Евросоюза. Таким мнением в соцсети X поделился депутат Европарламента Мик Уоллес.

«Санкции провалились...» — заключил Уоллес.

Страны Запада столкнулись со скачком цен на энергию и резким ростом инфляции на фоне введения ограничений против России и попытки отказа от российского топлива. Это привело к подорожанию горючего, по большей части газа, а европейская промышленность лишилась конкурентных преимуществ. Это сказалось на всех остальных экономических сферах. Соединенные Штаты и страны Евросоюза установили антирекорды по показателю инфляции.