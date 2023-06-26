Участник делегации Европарламента по связям с Россией, представитель от Хорватии Иван Вилибор Синчич заявил, что Украина не сможет стать членом ЕС даже по окончанию конфликта, так как не сможет одержать победу на поле боя.

Синчич заявил, что Украина не способна выйти с поля боя победителем, какой бы техникой и оружием ее не снабжали страны Запада. Он отметил, что даже истребители F-16 не помогают и указал на то, что их попросту некому пилотировать.

По словам представителя Хорватии, ЕС и НАТО не отправят свои вооруженные силы на Украину ввиду отсутствия техники и слабости солдат.

Депутат считает, что ЕС будут вынуждены пересмотреть свои взгляды после провала ВСУ, и что исход конфликта будет решен, если вслед за этим последует новое наступление со стороны РФ.

Синчич утверждает, что по завершению конфликта, Украина либо станет нейтральной территорией, либо перестанет существовать.

Он также заявил, что еще до прихода к власти Зеленского, Украина была слишком коррумпирована для стандартов Евросоюза.