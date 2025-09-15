В Европе объяснили, почему на евро «проявился» дьявол

В Болгарии распространились необычные слухи о банкнотах евро, пишет РИА Новости. Местные жители утверждают, что при определенном складывании купюры номиналом 50 евро и поднесении ее к зеркалу можно увидеть изображение рогатого демона*.

Отмечается, что такая информация вызвала широкий общественный резонанс в Болгарии, которая готовится к переходу на европейскую валюту.

В Европейском центральном банке (ЕЦБ) эти утверждения опровергли. В заявлении регулятора подчеркивается, что при разработке дизайна банкнот евро не проводилась оценка изображений, которые могут возникать при различных манипуляциях с купюрами, включая их складывание и отражение в зеркале.

Слухи о «дьявольской» символике на евро стали одной из причин массовых протестов в Болгарии. Страна, планирующая вступить в еврозону, столкнулась с сопротивлением части населения, которое опасается перехода на новую валюту. Протестующие выходят на улицы, выражая несогласие с планами правительства по введению евро в обращение.

*Верховный суд России признал экстремистской организацию «Международное движение сатанистов».