Крупнейшая сделка ЕС и Индии может сорваться из-за риса

Соглашение о свободной торговле между Европейским союзом (ЕС) и Индией оказалось под угрозой срыва из-за спора об эксклюзивных правах на использование названия риса «басмати», пишет газета Financial Times (FT).

По информации источника, Нью-Дели настаивает на исключительной маркировке этого продукта для своей сельскохозяйственной продукции, однако ЕС опасается дестабилизации отношений с Пакистаном в случае удовлетворения этих требований.

История спора восходит к 2018 году, когда Индия подала в органы Евросоюз заявку на эксклюзивное использование названия «басмати».

В 2023 году Пакистан отправил аналогичную заявку, аргументируя это тем, что данный сорт риса традиционно выращивается и на его территории.

Переговоры о создании зоны свободной торговли между ЕС и Индией ведутся с 2007 года и являются одними из крупнейших в мировой экономике. После их приостановки в 2013 году из-за разногласий по тарифным вопросам обсуждения возобновились в 2022 году.

ЕС является крупнейшим торгово-экономическим партнером Индии с общим объемом торговли $137,4 млрд в 2023–2024 финансовом году.

