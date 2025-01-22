В Европе подготовили ответ Трампу в случае повышения пошлин

Европейский союз (ЕС) и Великобритания готовятся к вероятной торговой войне с США из-за возможного повышения пошлин под руководством Дональда Трампа, сообщило издание Politico.

По информации источника, Брюссель и Лондон уже разработали стратегию ответных мер, включая несколько сценариев на случай конфликта.

Европейские чиновники осведомлены о намерениях Трампа вернуть протекционистскую политику, которая может угрожать стабильности международной торговли. В частности, планируется повысить тарифы на товары из Китая и ввести 25-процентные пошлины на продукцию из Мексики и Канады.

Трамп также предложил увеличить оборонные расходы стран-членов НАТО до 5% от их валового внутреннего продукта (ВВП).

Среди возможных решений для смягчения последствий экономического конфликта — потенциальное освобождение Британии от пошлин на ее товары и услуги.

Как пишет издание, европейские и британские власти надеются убедить Трампа отказаться от введения новых тарифов, однако при этом они готовы применить свои контрмеры, если это потребуется.

Ранее колумнист журнала Foreign Policy Кит Джонсон заявил, что Дональд Трамп может ввести агрессивную политику на посту президента США.