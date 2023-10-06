В Европе признали силу России, несмотря на наложенные на нее санкции

Немецкий журналист Юлиан Репке заявил о бессилии Европейского союза перед Россией, несмотря на наложенные на нее санкции. Об этом он написал в своих соцсетях.

«Санкции? Какие санкции? Более десятка стран зависят от урана из России. Санкции остаются всего лишь шоу», – написал Репке.

По его словам, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Евросоюз никак не могут противостоять Москве из-за этой зависимости.

Из-за санкций в отношении РФ в странах ЕС и не только значительно выросли цены на энергетические ресурсы, например, на нефть и газ. Кроме того, в них выросла инфляция до рекордного за десять лет уровня.

В июне 2023 года ЕС утвердил 11-й пакет санкций в отношении России с начала специальной военной операции на Украине. Его основная цель заключается в предотвращении обхода уже ранее введенных против РФ ограничений.

Президент России Владимир Путин неоднократно называл введение санкций против Москвы «беспрецедентным» шагом, но в то же время подчеркивал, что у РФ есть все ресурсы и возможности справиться с ними.