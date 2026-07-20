«Дети начали задыхаться прямо в воде». Что случилось в бассейне Ментаны?

В итальянском городе Ментана в спорткомплексе около десяти посетителей пострадали от вдыхания паров хлора. Об этом информирует Roma Today.

По имеющимся данным, в воскресенье в чашу бассейна через насосное оборудование поступила превышенная доза реагента. Спустя примерно 20 минут у отдыхающих, включая несовершеннолетних, проявились признаки недомогания, вызванные токсичным воздействием газа.

Как уточняет источник, из зоны бассейна вывели около 50 человек. Медицинская помощь в стационаре потребовалась девятерым, из них четверо – дети в возрасте от 10 до 15 лет.

Ранее сообщалось о том, что стройготовность бассейна в поселке Монино под Щелково достигла 55%.