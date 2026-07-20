«Работа — лучшее лекарство»: 38% россиян готовы трудиться до 60 лет, а 29% — после 65

Специалисты выяснили, в каком возрасте жители России предпочли бы выйти на пенсию. Данные опроса, проведенного сервисом «Работа.ру», имеются в распоряжении RT .

Как показало исследование, большинство участников не стремятся к раннему завершению карьеры. 38% опрошенных назвали приемлемым интервал от 51 до 60 лет. Еще 29% готовы трудиться дольше, выбрав вариант «после 65 лет». Для 17% респондентов комфортным считается возраст 61–65 лет, а 12% хотели бы выйти на пенсию в 41–50 лет. Уйти на заслуженный отдых до 40 лет готовы лишь 4% участников.

При этом 77% респондентов допускают для себя возможность работать и после оформления пенсии. Наиболее часто об этом говорят участники в категориях 35–44 года (80%) и 45–54 года (79%). Среди опрошенных старше 55 лет этот показатель ниже и составляет 74%.

Всего в исследовании приняли участие более 3,2 тысячи респондентов из всех регионов России.

Ранее сообщалось о том, что Соцфонд автоматически пересчитает пенсии работающим с 1 августа.