«Железный дождь над столицей»: более 400 БПЛА атаковали Москву ночью

19 июля с 20:30 19 июля до 05:00 в сторону Москвы следовало более 400 беспилотных летательных аппаратов. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Значительная часть дронов была подавлена подразделениями противовоздушной обороны еще на дальних подступах к городу.

Собянин добавил, что на непосредственном подлете к столице за этот период ликвидировано 85 БПЛА.

В Министерстве обороны РФ 19 июля проинформировали, что расчеты противовоздушной обороны за минувшие сутки поразили 161 беспилотный летательный аппарат Вооруженных сил Украины в воздушном пространстве над субъектами России. В ведомстве уточнили, что дроны были ликвидированы над Белгородской, Брянской, Владимирской, Калужской, Курской и Тульской областями, а также над Краснодарским краем. Помимо этого, беспилотники уничтожены над территориями Московского региона и Крымского полуострова, а также в акватории Черного моря.

Ранее сообщалось о том, что РСЧС объявила беспилотную опасность в Московской области.