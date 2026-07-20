Туристам в Турции велят снимать конфликты в ресторанах на видео

В случае возникновения спорной или конфликтной ситуации в турецком ресторане российским туристам рекомендуется оперативно зафиксировать происходящее с помощью фото- и видеосъемки, после чего незамедлительно обратиться в полицию. Об этом РИА Новости рассказал бывший полицейский Мустафа Бегюрджю.

Экс-полицейский подчеркнул, что при наличии угроз физической расправы либо при попытке персонала удержать посетителя против его воли внутри заведения следует без промедления набирать номер 112 либо лично прибыть в ближайший отдел полиции. По его оценке, случаи запугивания, изъятия личных вещей или принуждения к оплате с применением физической силы квалифицируются как тяжкие правонарушения, поэтому откладывать визит в правоохранительные органы нецелесообразно.

Бегюрджю также акцентировал внимание на том, что все рестораны и кафе на территории Турции законодательно обязаны отображать цены на блюда в меню. За отсутствие такой информации предусмотрены ощутимые штрафные санкции – в среднем до 4 тысяч турецких лир (эквивалент примерно 85 долларов США) за каждую позицию. Перед оформлением заказа путешественникам желательно удостовериться, что ценник указан, сфотографировать страницы меню, а при получении счета, сумма которого кажется завышенной, сохранять выдержку и запрашивать детальную расшифровку каждой позиции.

Ранее турагент Озтекин сообщил о том, что в Турции пожаловались на переедание и пассивность россиян.