«Режим тишины в небе». В Московской области объявлена беспилотная опасность

В канале ведомства в мессенджере MAX отмечается, отмечается, что в регионе действует режим угрозы от БВС, населению рекомендовано не покидать жилье, держаться подальше от оконных проемов либо проследовать в укрытие. Также предупреждается о вероятных сбоях в работе мобильного интернета. Граждан призывают сохранять внимательность и в случае обнаружения беспилотника или его обломков незамедлительно звонить по номеру 112.

Ранее сообщалось о том, что 19 июля над Подмосковьем и другими регионами сбито более 160 БПЛА.