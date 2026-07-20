«Ночной армагеддон над столицей». Силы ПВО сбили за ночь уже 38 дронов

Ночью 20 июля российские средства противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников на Москву. По уточненным данным мэра столицы Сергея Собянина, всего с начала суток на подступах к городу было нейтрализовано 38 летательных аппаратов.

«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.

Первое сообщение о перехвате дронов появилось в 3:12 мск. Затем градоначальник последовательно докладывал об уничтожении восьми, семи и одиннадцати БПЛА. В 3:32 мск Собянин подтвердил ликвидацию последней группы из 11 беспилотников.

В связи с угрозой в столичных аэропортах были введены ограничительные меры. Внуково и Домодедово перешли на специальный режим работы — обслуживание рейсов теперь осуществляется только по согласованию. В аэропорту Жуковский прием и отправка воздушных судов полностью приостановлены. На момент публикации ограничения в воздушных гаванях Москвы сохраняются.

Ранее сообщалось о том, что РСЧС объявила беспилотную опасность в Московской области.