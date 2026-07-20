«Ночной армагеддон над столицей». Силы ПВО сбили за ночь уже 38 дронов
Собянин: силы ПВО сбили 38 дронов на подлете к Москве
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Дарина Левкина]
Ночью 20 июля российские средства противовоздушной обороны предотвратили массированную атаку беспилотников на Москву. По уточненным данным мэра столицы Сергея Собянина, всего с начала суток на подступах к городу было нейтрализовано 38 летательных аппаратов.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — сообщил Собянин.
Первое сообщение о перехвате дронов появилось в 3:12 мск. Затем градоначальник последовательно докладывал об уничтожении восьми, семи и одиннадцати БПЛА. В 3:32 мск Собянин подтвердил ликвидацию последней группы из 11 беспилотников.
В связи с угрозой в столичных аэропортах были введены ограничительные меры. Внуково и Домодедово перешли на специальный режим работы — обслуживание рейсов теперь осуществляется только по согласованию. В аэропорту Жуковский прием и отправка воздушных судов полностью приостановлены. На момент публикации ограничения в воздушных гаванях Москвы сохраняются.
Ранее сообщалось о том, что РСЧС объявила беспилотную опасность в Московской области.