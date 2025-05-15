Страны ЕС, выдвигая ультиматумы и игнорируя мирные инициативы России, стремятся втянуть США в конфликт с Россией, заявил в эфире YouTube-канала Judging Freedom профессор Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен.

По мнению эксперта, Евросоюзу не удастся повлиять на ход и решение украинского кризиса.

Единственное, что они могут, — это собраться вместе и сделать совестное фото, сыронизировал Дизен.

«Они переживают, что их исключили из переговоров. Вопрос мира будет решаться в первую очередь в Москве и Вашингтоне», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось о том, что Зеленского предупредили о козырях в рукаве Путина.