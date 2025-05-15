Зеленского предупредили о козырях в рукаве Путина

Президент Украины Владимир Зеленский попал в ловушку в связи с предстоящими переговорами в Стамбуле.

Такое мнение в интервью Sputnik высказал отставной подполковник Генерального штаба швейцарской армии Ральф Боссхард.

Эксперт считает, что у президента РФ Владимира Путина в рукаве много козырей, а вот киевский режим застрял в политическом тупике, а после переговоров с РФ Зеленский войдет в историю как «самый безуспешный президент в истории своей страны».

Напомним, 11 мая Владимир Путин призвал Украину возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая.

Ранее сообщалось о том, что Зеленский доложил Трампу о готовности к переговорам с Россией.