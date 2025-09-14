В Европе собираются построить систему защиты вдоль всей восточной границы НАТО

В Польше обострилась политическая нестабильность после того, как в Варшаве осознали уязвимость НАТО в обеспечении безопасности, пишет австрийская газета Kurier.

Политики, специализирующиеся на вопросах обороны, уже давно обсуждают необходимость создания системы защиты от дронов вдоль всей восточной границы НАТО.

Ни одно государство-член НАТО пока не создало подобную систему обороны.

«Внутри Польши этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (НАТО. – Прим. ред.)», – указано в статье.

Напомним, Польша обвинила Россию в нарушении воздушного пространства в ночь на 10 сентября, когда, по ее данным, российские дроны пересекли границу. В ответ НАТО активировало четвёртую статью договора, которая предполагает консультации с союзниками по вопросам, угрожающим территориальной целостности.

Минобороны России сообщило о массированной атаке на объекты военно-промышленного комплекса Украины в ночь на 10 сентября. В заявлении подчеркивается, что цели на территории Польши не были запланированы.