В Европе встревожились из-за непредсказуемости политики Трампа

Так, отсутствие единой стратегии внутри администрации США заставляет Европейский союз (ЕС) готовиться к самым непредсказуемым сценариям — от свертывания военной помощи Украине до частичной перебазировки американских войск с континента.

В Брюсселе и столицах ключевых стран ЕС признали, что от Вашингтона поступает слишком мало сигналов, а те, что еще остались, часто являются противоречивыми. Европейские чиновники напомнили, что президент США Дональд Трамп ранее пообещал солидную поддержку Киеву, но внезапно Пентагон приостановил поставки ракет и боеприпасов Украине. А позже Трамп отозвал свое решение.

В воскресенье, 2 июля, газеты The New York Times (NYT) сообщила о заморозке помощи Украине. Однако уже на следующий день американский президент заявил о намерении продолжать военную поддержку Киева.

По информации Politico, подобная непредсказуемость со стороны главы Белого дома порождает в Европе ощущение хаоса и недоверия к долгосрочным обязательствам США.

Не меньшее беспокойство вызывает перспектива пересмотра военной стратегии НАТО. Источники в Берлине, Риме, Варшаве и Лондоне не скрывают тревоги — возможный вывод части американских контингентов может ослабить восточный фланг Североатлантического альянса и поставить под угрозу систему коллективной безопасности.

В то же время, отмечает газета, контакты с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби по этому вопросу на официальном уровне практически не ведутся.

Ранее немецкое издание Focus сообщило, что президент США Дональд Трамп может использовать помощь Украине как рычаг давления на главу киевского режима Владимира Зеленского.